ضربوه بالحجارة.. حبس 5 عاطلين قتلوا عاملًا في الإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر:

أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب في الإسكندرية، بحبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب، بعد أن تعدوا عليه بالضرب بالحجارة، انتقاما منه لاتهامه لهم بسرقة هاتفه المحمول.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بانخفاض حاد في الضغط الدم واضطراب في الوعي نتيجة إصابته بجرح غائر بالرأس وتوفى.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص أن المتوفى يدعى "شادي محمد" 22 عاما، عامل بإحدى الشركات برج العرب.

وبمناظرة جثة المجني عليه تبين إصابته بعدة جروح وكدمات منها جرح غائر بالرأس بعمق 3 سم تقريبا.

وبسؤال أطباء المستشفى قرروا أن المذكور حضر منذ 3 أيام مصاب بعدة جروح وكدمات، منهم الجرح المشار إليه، وكان يتطلب إجراء عملية جراحية إلا أنه خرج على مسؤوليته الشخصية.

وتوصلت جهود فريق البحث، الذي أشرف عليه العميد رمضان عبد الرحمن وكيل مباحث غرب الإسكندرية حدوث خلافات بين المتوفي وبعض الأشخاص منذ فترة بسبب تعديه عليهم واتهامه لهم بسرقة هاتفه المحمول ومطالبته لهم بمبلغ 500 جنيها.

وكشفت التحريات استدراج المذكورين للمجني عليه يوم السبت الماضي، وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وقذفوه بالحجارة، ما تسبب في إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج .

ووفقا لتقرير المستشفى احتاج المذكور إلى تدخل جراحي إلا أنه غادر المستشفى على مسؤوليته الشخصية، وبعد 3 أيام أصيب بإضراب في الوعي وهبوط ضغط الدم إثر نزيف داخلي فعاد إلى المستشفى مرة أخرى إلا أنه توفي.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة وألقي القبض عليهم وهم كلا من "رزق.ر" عاطل و"هاني.ع" عاطل و"رمضان.خ" عاطل و"مصطفى.ع" عاطل و" إسلام.ع" عاطل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وإحضار التذاكر الطبية للمجني عليه من المستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.