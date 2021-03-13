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.. لحظة تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور في الشرقية

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فيديو.. لحظة تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور في الشرقية .. لحظة تشييع جثامين 7 من ضحايا حريق مصنع العبور في الشرقية

مصراوي Masrawy

08:32 م السبت 13 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

رصدت عدسة "مصراوي" اليوم السب، مراسم تشييع أهالي محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت - جثامين 7 من ضحايا الحريق الذي نشب الخميس الماضي بمصنع ملابس جاهزة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وشيع أهالي مركز ومدينة مشتول السوق بالشرقية جنازات أحمد طه عبد الحميد سلوع، ومحمود طه عبدالحميد سلوع، ومعاذ هاني عبد الحميد سلوع، وإيهاب محمد صابر زعية، فيما شيع أهالي قرية "شلشلمون" بمنيا القمح جنازات: محمد بيومي فتحي سحيم، وأشرقت غريب منصور، وهدير حسانين بعتر.

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