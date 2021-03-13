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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود العجمي:

رصدت عدسة "مصراوي" اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية لحماية الطلاب والمعلمين، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وارتدى التلاميذ والمعلمون الكمامات الطبية أثناء توجههم إلى المدارس، وراجع مشرفي المدارس أسماء التلاميذ للسماح لهم بالعبور من خلال بوابات التعقيم بشكل منظم.

وأدى الطلاب تحية العلم ورددوا النشيد الوطني أثناء دخولهم الفصول وبدء المعلمين في الترحيب بالطلاب، وبدء شرح المناهج الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.