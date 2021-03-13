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.. مدارس أسيوط تستقبل الفصل الدراسي الثاني بـ"الكمامة والكحول"

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فيديو.. مدارس أسيوط تستقبل الفصل الدراسي الثاني بـ"الكمامة والكحول" .. مدارس أسيوط تستقبل الفصل الدراسي الثاني بـ"الكمامة والكحول"

مصراوي Masrawy

08:32 م السبت 13 مارس 2021

أسيوط - محمود العجمي:

رصدت عدسة "مصراوي" اليوم السبت، انتظام العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، وسط إجراءات وقائية واحترازية لحماية الطلاب والمعلمين، في ظل جائحة .

وارتدى التلاميذ والمعلمون الكمامات الطبية أثناء توجههم إلى المدارس، وراجع مشرفي المدارس أسماء التلاميذ للسماح لهم بالعبور من خلال بوابات التعقيم بشكل منظم.

وأدى الطلاب تحية العلم ورددوا النشيد الوطني أثناء دخولهم الفصول وبدء المعلمين في الترحيب بالطلاب، وبدء شرح المناهج الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

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