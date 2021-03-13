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بالبالونات والهدايا.. المدارس اليابانية في جنوب سيناء تستعد لاستقبال الطلاب غدًا

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بالبالونات والهدايا.. المدارس اليابانية في جنوب سيناء تستعد لاستقبال الطلاب غدًا بالبالونات والهدايا.. المدارس اليابانية في جنوب سيناء تستعد لاستقبال الطلاب غدًا

مصراوي Masrawy

08:24 م السبت 13 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تستعد المدارس المصرية اليابانية بجنوب سيناء، لاستقبال الطلاب غدًا تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية لمواجهة .

وتزينت المدرسة اليابانية بمدينة شرم الشيخ، وجرى وضع البالونات والهدايا على المقاعد الخاصة بالطلاب، استعدادًا للغد.

واستكملت مديرية التربية والتعليم جنوب سيناء استلام الكتب الدراسية لطلاب المدارس التي استقبلت الطلاب اليوم السبت، تحت إشراف محمد عقل وكيل الوزارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانات وتجهيز الفصول بالمواصفات الجديدة للحفاظ على التباعد بين الطلاب.

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