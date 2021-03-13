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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات طور سيناء قبل افتتاحها خلال أيام

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صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات طور سيناء قبل افتتاحها خلال أيام صور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات طور سيناء قبل افتتاحها خلال أيام

مصراوي Masrawy

07:57 م السبت 13 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير مدينة طور سيناء، والمقرر افتتاحها في 19 مارس الجاري ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

تابع المحافظ أعمال تطوير قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، والانشاءات الجارية لــ" مقصد العائلة "المجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء و كامتداد له، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإحياء التراث السيناوي، كما يعد مكان ترفيهي للعائلات بمدينة طور سيناء.

قال المحافظ إن مقصد العائلة"يقام على مساحة 5500 متر، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، ويشتمل على ممشى الدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وممشى عام، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات بعدد 2 كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مسجد السلام بمدينة طور سيناء بجوار المديرية المالية، بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، والمقام علي مساحة 900 متر، تمهيداً افتتاحه في العيد القومي للمحافظة مارس الجاري بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات الجارية بالمسجد.

شملت الأعمال علي محارة ودهان الواجهات الخارجية للمسجد ودهان وتركيب الرخام بصحن المسجد الداخلي، وإنشاء عدد 2 قبة، وتغيير الكهرباء، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب أبواب وشبابيك جديدة، ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة له التابعة للمسجد، ورفع كفاءة دورات المياه.

كما تفقد المحافظ مجمع حدائق الزهراء بطول 1 كيلو متر، وعرض 30 متر شامل أكشاك الموسيقى ومقاعد وإضاءة تخدم سكان مدينة الطور الجديدة.

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