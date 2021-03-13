صور.. محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعداد لاحتفالات العيد القومي

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جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة باحتفالات المحافظة بعيدها القومي المقرر انطلاقه خلال أيام، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومديري الجهات المعنية والتنفيذية المشاركة في مراسم رفع العلم بمدينة طابا.

وأكد المحافظ أنه سيجري انطلاق مراسم رفع العلم بمدينة طابا يوم الخميس المقبل في الذكرى 32 لاسترداد طابا، وإقامة حفل لفرقة الفنون الشعبية والمواهب من أبناء المحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بجميع مدن المحافظة، والذي تقدر تكلفتها بأكثر من 100 مليون جنيه.

وقال المحافظ إنه سيجري نقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بمدينة طور سيناء بحضور وزير الأوقاف، عقب افتتاح المسجد بعد تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة لتكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم.

كما تشمل الاحتفالات توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

وتابع المحافظ: هذا بجانب إقامة حفل فني بشرم الشيخ وافتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة والحرف والمشغولات اليدوية " ديارنا "بشرم الشيخ، وتنظيم لقاء تثقيفي تحت عنوان "سيناء في القلب" بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف، بحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان، وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.