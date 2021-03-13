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محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء مجلس الأمناء والمعلمين الجديد

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محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء مجلس الأمناء والمعلمين الجديد محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء مجلس الأمناء والمعلمين الجديد

مصراوي Masrawy

06:49 م السبت 13 مارس 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، لقاءَ مع أعضاء مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة في أول اجتماع بعد تشكيله وذلك لعرض الرؤى والأفكار لخدمة جموع المعلمين بالمحافظة.

أكد المحافظ على أهمية تمثيل جميع المراكز بالمجلس ووضع خطة عمل على مستوى المحافظة والمراكز وتقييم دور المجلس وأدائه دورياََ، كما أشار إلي ضرورة التنسيق بين المجلس وهيئة الأبنية التعليمية لوضع خطة الصيانة والتطوير للمنشآت التعليمية وفقاً للاحتياجات والأولويات. وكذلك تبني ورعاية النابغين والمتفوقين من الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التفوق.

في ختام اللقاء، كرم المحافظ رئيس مجلس الأمناء السابق موجهاََ الشكر والتقدير للمجلس على دوره خلال الفترة الماضية.

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