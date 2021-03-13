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إطلالات اليوم: رانيا يوسف تخطف الأنظار.. وأروى جودة جريئة

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إطلالات اليوم: رانيا يوسف تخطف الأنظار.. وأروى جودة جريئة إطلالات اليوم: رانيا يوسف تخطف الأنظار.. وأروى جودة جريئة

مصراوي Masrawy

07:00 م السبت 13 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون البترولي، بحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، وتركت شعرها منسدلا.

_ أروى جودة:

ارتدت الفنانة أروى جودة فستاناً قصيرا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ رانيا يوسف:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بتوب كت باللون الرصاصي مع بنطلون وسويت شيرت باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش، ونظارة شمس وقبعة باللون الأسود، وتركت شعرها متسدلا على الجانبين.

_صبا مبارك:

تألقت الفنانة أروى جودة ببلوفر باللون الأوف وايت، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ بوسي:

ارتدت المطربة بوسي سويت شيرت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأزرق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

_ مي سليم:

طلت الفنانة مي سليم ببدلة باللون التركواز من قماش المخمل، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

_ داليا مصطفى:

أما الفنانة داليا مصطفى ارتدت جاكيت باللون الأسود، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأبيض، وبنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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