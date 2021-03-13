تعليم جنوب سيناء: توزيع "أعلام جديدة" على المدارس في بداية الفصل الدراسي الثاني (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن 123 مدرسة من مدارس التعليم الأساسي ورياض الأطفال والثانوي العام والفني والتربية الخاصة والفصل الواحد، استقبلت اليوم السبت، الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية، ومن المقرر أن تستأنف جميع المدارس العمل غدًا الأحد.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم، أن جميع المدارس على مستوى كافة الإدارات التزمت ببروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والمديرية بمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتحقيق المسافات الآمنة بين الطلاب، وتجنب التزاحم، ونظافة المدارس.

وأضاف أن جرى توزيع الأعلام الجديدة على المدارس، وتنفيذ خطط المتابعة من المديرية والإدارات للمدارس، وتوزيع الكتب الدراسية والمناهج طبقا للتعليمات الوزارية ذات الصلة.