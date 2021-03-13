صور.. الوادي الجديد تنفذ مشروع إعادة تأهيل طريق "العوينات"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الداخلة اليوم السبت، سير العمل بمشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل طريق الداخلة -العوينات بطول ٢٧٠ كم وتوسعته من ٧ أمتار إلي ٢٣ مترًا ليصبح طريق مزدوج بواقع ٦ حارات.

أكد الزملوط، في بيان صحفي له، تنفيذ المشروع ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الدفاع والنقل لتنفيذ تصديق رئيس الجمهورية لإعادة تأهيل ورصف الطريق، وذلك لتيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

كما تفقد الزملوط، أعمال تركيب الخلاطات التي تنتج الخلطة الإسفلتية، بالإضافة إلى تقنية إعادة تدوير الطبقة الإسفلتية القديمة بنفس المواصفات الفنية للأسفلت الجديد، مشيداََ بنسب التنفيذ ومعدل الأداء للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.