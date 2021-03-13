صور.. جولة وزيرة البيئة داخل قلعة قايتباي في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم السبت، زيارة إلى قلعة قايتباي على هامش زيارة أجرتها لمدينة الإسكندرية.

شارك في استقبال وزيرة البيئة الدكتور عمرو الشحات، مدير عام القلعة والدكتور حسام عبد الباسط مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي وأحمد على كبير مفتشي القلعة.

وشملت الزيارة تفقد سراديب القلعة ومتحف الأحياء البحرية الملحق بها بالإضافة إلى جولة حول الأبراج والأسوار الخاصة بالمبنى الأثري.

وثمنت وزيرة البيئة الجهود المبذولة من أجهزة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على الآثار المصرية، فيما أبدت استعدادها لتقديم أوجه التعاون مع إدارة قلعة قايتباي.