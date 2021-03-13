جامعة بنها: انتظام سير العمل في امتحانات "الزراعة والطب البيطري"

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، سير الامتحانات بكليتي الزراعة والطب البيطري، في جولة رافقه خلالها الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري والوكلاء.

وقال الدكتور جمال سوسة، إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة أداء الامتحانات.

وأشاد المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الكليتين بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وارتداء الكمامات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.