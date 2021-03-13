صور.. بدء فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة في مدارس الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأ قطاع التعليم في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة بجميع مدارس المحافظة.

وأكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، عقد دورات تدريبية لجميع المحكمين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، لإكسابهم مهارات التحكيم والتقييم بما يضمن سير العمل دون أي معوقات.

وأشار النيلي، إلى إجراء التصفيات لمسابقتي المعلم المثقف لفئة المعلمين، والتنافس المعرفي لفئة الطلاب بجميع المدارس وعقب الانتهاء منها يجري التقييم على مستوى الإدارات التعليمية ومن ثم التقييم على مستوى المديرية.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من خلال خبراء مؤسسة البحث العلمي، وبكل دقة وشفافية.