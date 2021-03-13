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"اشتغل فني".. افتتاح أسبوع التدريب المهني في المنيا - صور

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"اشتغل فني".. افتتاح أسبوع التدريب المهني في المنيا - صور "اشتغل فني".. افتتاح أسبوع التدريب المهني في المنيا - صور

مصراوي Masrawy

05:34 م السبت 13 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني في قاعة المؤتمرات الكبرى.

حضر الافتتاح، الدكتور وائل فراج ممثل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، وماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في TVET Egypt، والدكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET Egypt، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة.

تستمر فعاليات الأسبوع، من 13 إلى 18 مارس الجاري، تحت شعار "اصنع الفرصة واشتغل فني"، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة المنيا وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظ، وبالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي الذي يوافق 18 مارس من كل عام.

تختتم فعاليات الأسبوع، بالملتقى التوظيفي للشباب الخميس المقبل 18 مارس، ويضم الملتقى مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب شركات القطاع الخاص والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

قال المحافظ، إن الأسبوع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد وتنفيذا لرؤية مصر 2030، حيث تهدف الفعاليات إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التي يُجرى تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج.

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