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مصرع طفل دهسه "لودر" في واحة الفرافرة بالوادي الجديد

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مصرع طفل دهسه "لودر" في واحة الفرافرة بالوادي الجديد مصرع طفل دهسه "لودر" في واحة الفرافرة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

05:33 م السبت 13 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي طفل مصرعه، بعدما دهسته معدة أعمال ثقيلة "لودر"، اليوم السبت، في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة "محمد سيد أبو نقية" 15 سنة، إثر دهس "لودر" في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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