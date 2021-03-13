غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي، صباح غٍد الأربعاء، عن 5 قرى جنوبي مركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى " بورسعيد، شرق بولاق، صنعاء، الجزائر، وفلسطين.

وأضاف الطماوي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتقدمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في بيان صحفي لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.