أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

Print
رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها رانيا يوسف بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

05:04 م السبت 13 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بـ توب كت باللون الرصاصي مع بنطلون وسويت شيرت باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش ونظارة شمس وقبعة باللون الأسود، وتركت شعرها متسدلا على الجانبين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هي مسلسل "مملكة إبليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية