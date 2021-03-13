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بالصور.. إزالة سور "شارع " بكورنيش سوهاج

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بالصور.. إزالة سور "شارع مصر" بكورنيش سوهاج بالصور.. إزالة سور "شارع " بكورنيش سوهاج

مصراوي Masrawy

03:48 م السبت 13 مارس 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أزالت الشركة المنفذة لمشروع "شارع " بكورنيش النيل الشرقي بمدينة سوهاج، اليوم السبت، سورًا جرى بناءه بالطوب الأحمر والأسمنت، بعدما تسبب في حجب رؤية نهر النيل عن المارة من المواطنين.

وجرت أعمال إزالة السور يدويًا بمعرفة عمال الشركة، دون الحاجة لاستخدام أي معدات، وذلك تنفيذًا لقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم السبت، بهدمه واستبداله بـ "الكريتال"، استجابة لرغبة المواطنين.

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج أكد أنه جرى التنسيق مع الجهة المنفذة لمشروع "شارع مصر" وسيجرى تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال"، بما يتناسب مع طبيعة المكان حتى لا يحجب رؤية الكورنيش، وذلك استجابة لآراء ومقترحات أهالي المحافظة حول المشروع.

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