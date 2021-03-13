أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وضع حجر أساس كاتدرائية القديسة تريزا للطفل يسوع بالشرقية

Print
بالصور.. وضع حجر أساس كاتدرائية القديسة تريزا للطفل يسوع بالشرقية بالصور.. وضع حجر أساس كاتدرائية القديسة تريزا للطفل يسوع بالشرقية

مصراوي Masrawy

03:35 م السبت 13 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

وضع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرقي، والأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية وتوابعها، اليوم السبت، حجر أساس كاتدرائية القديسة تريزا للطفل يسوع، بالحي 14 بالعاشر من رمضان.

حضر وضع حجر الأساس عدد كبير من رجال الدين المسيحي بالمدينة، على رأسهم الأب يوحنا مينا، راعي كنيسة "الملاك ميخائيل" للأقباط الكاثوليك بالعاشر، والقس إسحق وليم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعاشر.

يذكر أن العاشر من رمضان بها 4 كنائس، وهي "السيدة العذراء مريم– كاتدرائية القديس مارمرقس– كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك– الكنيسة الإنجيلية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية