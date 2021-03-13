بالصور.. وضع حجر أساس كاتدرائية القديسة تريزا للطفل يسوع بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

وضع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرقي، والأنبا دانيال لطفي، مطران الإسماعيلية وتوابعها، اليوم السبت، حجر أساس كاتدرائية القديسة تريزا للطفل يسوع، بالحي 14 بالعاشر من رمضان.

حضر وضع حجر الأساس عدد كبير من رجال الدين المسيحي بالمدينة، على رأسهم الأب يوحنا مينا، راعي كنيسة "الملاك ميخائيل" للأقباط الكاثوليك بالعاشر، والقس إسحق وليم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعاشر.

يذكر أن العاشر من رمضان بها 4 كنائس، وهي "السيدة العذراء مريم– كاتدرائية القديس مارمرقس– كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك– الكنيسة الإنجيلية".