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"شاري" تطبيق جديد لتسويق المزارعين محاصيلهم أونلاين في البحيرة- صور

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"شاري" تطبيق جديد لتسويق المزارعين محاصيلهم أونلاين في البحيرة- صور "شاري" تطبيق جديد لتسويق المزارعين محاصيلهم أونلاين في البحيرة- صور

مصراوي Masrawy

03:31 م السبت 13 مارس 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، فاعليات ورشة عمل استخدام تطبيق "شاري" بهدف تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين.

وفى كلمتها قالت نائب المحافظ، إن التطبيق يتيح فرصة أفضل للمزارعين لطرح المنتجات الزراعية والحيوانية بالأسعار التنافسية الأمر الذى سيكون له المردود الكبير على المنتج والمستهلك مباشرة.

وأشاد اللواء محمد بدر، سكرتير مساعد محافظة البحيرة، بالتطبيق والذى يعد أحد مميزات الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة/ مؤكدًا أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتستحوذ على 65% من إنتاج الخضروات.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن المشروع ومنصة تسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين "شاري" تهدف لدعم صغار المزارعين وتحسين دخولهم، عن طريق تحسين قدرتهم التسويقية لمنتجاتهم، والتدريب ورفع القدرات، ما يساعدهم على بيع منتجاتهم بشكل أكبر.

وأضاف القرش: "يهدف التطبيق إلى ربط المزارعين أصحاب الحيازات أقل من 3 أفدنة بالمستهلك، وتدريب المزارعين على استخدام المنصة في تسويق منتجاتهم".

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