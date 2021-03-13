محافظ دمياط: الانتهاء من الاستعداد لمعرض الأثاث بأسيوط

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دمياط- محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تتابع آخر الاستعدادات لمعرض الأثاث الدمياطي "THE EGYPTIAN BRAND" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط في الفترة من ١٨ من الشهر الجاري وحتى الأول من إبريل المقبل، بالتعاون مع مدينة الأثاث والغرفة التجارية، والجمعيات التعاونية الإنتاجية.

وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن المعرض يأتي استكمالًا لسلسلة التعاون بين المحافظة والوزارة، لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي.