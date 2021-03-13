أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: الانتهاء من الاستعداد لمعرض الأثاث بأسيوط

Print

مصراوي Masrawy

03:26 م السبت 13 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها تتابع آخر الاستعدادات لمعرض الأثاث الدمياطي "THE EGYPTIAN BRAND" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط في الفترة من ١٨ من الشهر الجاري وحتى الأول من إبريل المقبل، بالتعاون مع مدينة الأثاث والغرفة التجارية، والجمعيات التعاونية الإنتاجية.

وأوضحت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن المعرض يأتي استكمالًا لسلسلة التعاون بين المحافظة والوزارة، لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي.

IMG-20210313-WA0019

0

4633c7df56.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

بلومبرج: الاستثمار في أدوات الدين المصرية أفضل خيار للمستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة

شبكة عيون الإخبارية