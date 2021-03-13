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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

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مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

مصراوي Masrawy

03:12 م السبت 13 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:
لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 2 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي على طريق "شربين- دكرنس" بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "شربين- دكرنس".

بالانتقال والفحص تبين وفاة خالد شبانة قائد السيارة الأولى، والسيد عبدالفتاح، مرافق قائد السيارة الثانية، وإصابة كل من السيد فتحي، وحسام جلال صاحب محل صيانة أجهزة.

جرى نقل المصابين وجثامين المتوفين إلى مستشفى دكرنس العام، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3151 لسنة 2021 جنح مركز دكرنس، وجاري العرض على النيابة العامة.

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