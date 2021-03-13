تفاصيل طرح ٢٥ وحدة سكنية للبيع في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن ديوان عام محافظة دمياط، طرح ٢٥ وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي، بمدينتي دمياط وميت أبو غالب، للبيع بالمزاد العلني المقرر إقامته الثلاثاء المقبل في قاعة الاجتماعات.

وأوضح المركز الإعلامي بالديوان، في بيان له، أنه من المقرر تكرار جلسة المزاد يوم الثلاثاء التالي لجلسة واحدة بعد جلسة المزاد الأولى.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بديوان عام المحافظة، نظير مبلغ قدره ٢٩٩ جنيهًا لكل كراسة.