سفير الإمارات يزور شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

زار الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، اليوم السبت، الشيخ أحمد بركات شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية، بديرمواس، جنوب محافظة المنيا، في أولى جولاته لمحافظات الصعيد، عقب توليه منصبه الجديد.

واستقبل أهالي ديرمواس، السفير الإماراتي بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد ديرمواس، مرددين الأناشيد الوطنية، ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية.

وأوضح السفير، أن لديه توجيهًا من القيادة الإماراتية بتعزيز أوجه التعاون مع مصر، ومضاعفة الاستثمارات الإماراتية المصرية في الفترة المقبلة، خاصة وأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الحكومة.