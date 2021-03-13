أخبار عاجلة

نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية -
استقرار الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس -
كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطنا لأمريكا -
أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا -
وزير خارجية إيران يزور تركيا غدا الجمعة لبحث المستجدات الإقليمية -
تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها -
هذه هي القطاعات الـ16 المستهدفة للخصخصة.. تعرف عليها -
أعضاء مجلس الأمن يدينون التصعيد في مأرب والهجمات ضد السعودية -
"فيصل بن سلمان" يتفقد ميدانياً احتياجات "سيدة المدن" -
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

سفير الإمارات يزور شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية بالمنيا

Print
سفير الإمارات يزور شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية بالمنيا سفير الإمارات يزور شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية بالمنيا

مصراوي Masrawy

02:46 م السبت 13 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

زار الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، اليوم السبت، الشيخ أحمد بركات شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية، بديرمواس، جنوب محافظة المنيا، في أولى جولاته لمحافظات الصعيد، عقب توليه منصبه الجديد.

واستقبل أهالي ديرمواس، السفير الإماراتي بالطبل والمزمار البلدي بمحطة سكك حديد ديرمواس، مرددين الأناشيد الوطنية، ورفعوا الأعلام المصرية والإماراتية.

وأوضح السفير، أن لديه توجيهًا من القيادة الإماراتية بتعزيز أوجه التعاون مع ، ومضاعفة الاستثمارات الإماراتية المصرية في الفترة المقبلة، خاصة وأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها .

سفير الإمارات يزور شيخ مشايخ الطريقة الرفاعية بالمنيا

17c41de2d6.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

الحكومة اليمنية تستنكر وتدين محاولة اغتيال وزير الخدمة المدنية والتأمينات فيها

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

مصر للطيران تكرم الأمهات المثاليات والفنانة مديحة حمدي

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

التعليم العالي: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعودنا على المواقف المصرية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية

شبكة عيون الإخبارية