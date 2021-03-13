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وكيل تعليم الفيوم يتفقد المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

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وكيل تعليم الفيوم يتفقد المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني وكيل تعليم الفيوم يتفقد المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

مصراوي Masrawy

02:45 م السبت 13 مارس 2021

الفيوم– حسين فتحى:

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم السبت، أول أيام العودة للدراسة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، للوقوف على سير العمل وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتفقد وكيل الوزارة عددًا من مدارس إدارة شرق وغرب الفيوم التعليمية، ومنها مدرسة الشهيدة منة الله سيد رجب للتعليم الأساسي، وتابع الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، وحضر حصة علوم الصف الخامس الابتدئي، وأكد على ضرورة استخدام الوسائل التعليمية اللازمة خلال تدريس المادة.

وزار أكرم حسن، مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات، وأشاد بانتظام وانضباط العمل ونظافة المدرسة والمستوى المتميز للطالبات، وقرر منح المدرسة شهادة تقدير.

كما تابع مدرسة منشية البكري الابتدائية غرب الفيوم، وتفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية للصف الخامس الابتدائي ، ونبه على إدارة المدرسة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمدرسة خلال دخول الطلاب والمعلمين للمدرسة.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ومدرسة الشهيد مصطفى أحمد أحمد (المسلة الإعدادية للبنات) بشرق الفيوم، وحضر حصة لغة عربية للصف الأول الإعدادي، وحصة دراسات إجتماعية للصف الأول الإعدادي.

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