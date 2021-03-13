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إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس

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إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس تحتفل بتجليس الأنبا مكاريوس

مصراوي Masrawy

02:39 م السبت 13 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

تحتفل إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم السبت، بتجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا عامًا لمطرانية مدينة المنيا وتوابعها.

ووضعت إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، اللمسات الأخيرة لاستعدادات استقبال وفود من مطارنة وأساقفة الصعيد والأديرة، خاصة مجمعي رهبان دير البراموس ودير الأنبا صموئيل المعترف، وذلك للمشاركة في حضور حفل التجليس، الذي يقام بمقر كنيسة الأمير تادرس الشطبي، بوسط مدينة المنيا.

وكثّفت مديرية أمن المنيا، من تواجدها لتأمين وفود الضيوف ومقار استضافاتهم، والكنيسة التي تقام بها الاحتفالية، بجانب التنظيم المروري لمنطقة وسط مدينة المنيا، تجنبًا للازدحام.

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد أتم سيامة الأنبا مكاريوس و٨ أساقفة آخرين الأسبوع الماضي.

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