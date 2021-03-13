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ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام في بني سويف

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ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام في بني سويف ضبط متهم هارب من حكم بالإعدام في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:21 م السبت 13 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

ضبطت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم السبت، عاطل هارب من 7 أحكام بينها حكم بالإعدام وذلك أثناء تواجده بالفشن جنوب المحافظة.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، بتردد "سالم. ا" 34 عامًا، مسجل خطر وهارب من الإعدام، على مركز الفشن.

بإعداد كمين جرى ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها، وبحوزته طبنجة ميري مسروقة من مركز شرطة العدوة في أحداث الثورة، و١٠ طلقات من ذات العيار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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