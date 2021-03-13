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معدات وسيارات كسح لإصلاح هبوط أرضي في الزقازيق بالشرقية

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معدات وسيارات كسح لإصلاح هبوط أرضي في الزقازيق بالشرقية معدات وسيارات كسح لإصلاح هبوط أرضي في الزقازيق بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:19 م السبت 13 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

أعلنت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، وقوع هبوط أرضي بطريق "الزقازيق – بلبيس" بالقُرب من قرية "العصلوجي" بالزقازيق.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الهبوط الأرضي حدث نتيجة الضغط الزائد بخط طرد مياه الصرف الصحي، ما تسبب في تسرب للمياه بالطريق وتعطل حركة المرور.

وأوضح المحافظ، أنه جاري إصلاح أعمال خط طرد مياه الصرف الصحي، والبالغ قطره 8 بوصات، بطول 2.5 كيلو متر، وجرى الدفع بمعدات الإصلاح والحفار وسيارات الكسح لشفط كميات المياه المتدفقة نتيجه كسر خط الطرد، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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