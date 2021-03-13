تعافي وخروج 4 مصابين بكورونا من مستشفى العزل بقها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي، خروج وتعافي 4 مصابين من المستشفى، اليوم السبت، من بينهم مسنة 72 عامًا، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مستشفى قها لعزل مصابي كورونا، شهد على مدار اليوم وأمس خروج و تعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تسجيل مسحات سلبية لهم لمرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر، أن مستشفى قها لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع لمصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.