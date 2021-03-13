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بالصور.. سفير الإمارات يزور آثار تل العمارنة في المنيا

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بالصور.. سفير الإمارات يزور آثار تل العمارنة في المنيا بالصور.. سفير الإمارات يزور آثار تل العمارنة في المنيا

مصراوي Masrawy

02:09 م السبت 13 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

زار الدكتور حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، اليوم السبت، المنطقة الأثرية بقرية تل العمارنة في ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وقال مصدر بالمحافظة، إن زيارة السفير تأتي ضمن جولة بمحافظات الصعيد، وتشمل دير المحرق بالقوصية في محافظة أسيوط.

ومن المتوقع أن يلتقي سفير الإمارات، باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لبحث مجالات الاستثمار بالمحافظة.

واستقبل العشرات من أهالي مركز ديرمواس، السفير الإماراتي، فور وصوله محطة السكة الحديدية، مستقلًا أحد القطارات.

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