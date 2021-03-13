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حبس إبراهيم حسن عامين في واقعة "حادث الكورنيش" بالإسكندرية

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حبس إبراهيم حسن عامين في واقعة "حادث الكورنيش" بالإسكندرية حبس إبراهيم حسن عامين في واقعة "حادث الكورنيش" بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:41 م السبت 13 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

قضت محكمة جنح الرمل أول في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالسير عكس الاتجاه والإتلاف والإصابة الخطأ على خلفية حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية.

كان الكابتن إبراهيم حسن، لاعب منتخب والنادي الأهلي السابق، تعرض في 10 ديسمبر الماضي، لحادث تصادم مروري بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية.

وتبين من التحريات قطع اللاعب طريق الكورنيش بسيارته بطريقة مفاجئة، واصطدامه بأخرى، ما أسفر عن إصابته وقائد السيارة الثانية وتلفيات بالسيارتين وتعطل حركة المرور.

ووجّهت النيابة لمدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري في القضية التي حملت رقم 16139 لسنة 2020 جنح قسم شرطة أول الرمل تهمة السير عكس الطريق والإصابة الخطأ والإتلاف، وقررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع بقائه على ذمة التحقيق.

وأصدرت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، قرارًا بإحالة إبراهيم حسن إلى المحاكمة، وحددت جلسة اليوم لنظر القضية، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

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