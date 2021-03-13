سقوط عصابة النصب على راغبي امتلاك أراضي "وضع اليد" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام 3 أشخاص (اثنين من موظفي إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة -مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي امتلاك واستصلاح أراضي "وضع اليد" وتقنين ملكيتها.

وأكدت التحريات أن أحد عناصر التشكيل يقوم باستغلال طبيعة عمله في مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصه الوظيفي في إنهاء إجراءات ملكيتهم لقــطع الأراضي المزعومة مقدماً للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة، بينما يقوم الثاني بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة؛ لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية) وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التي تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بدائرة قسم شرطة الدقي حال مقابلتهم أحد ضحاياهم، عُثر بحوزتهم على ( 2 خاتم أكلاشيه "مقلدان"- 33 محضر تسليم لقطع أراضي "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- 54 إيصال توريد نقدية بقيم مالية مختلفة أقساط تخصيص قطع أراضي "ممهورة جميعاً ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- 11 تقرير مساحي منسوب لإحدى الهيئات "ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة"- هاتف محمول خاص بأحد المتهمين بفحصه فنياً تبين احتوائه على رسائل ببرنامج "واتس آب" متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد النشاط الإجرامي).

أمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في الاحتيال على المواطنين.