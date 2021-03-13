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قبل بدء الفصل الدراسي.. إجراءات احترازية بمدارس جنوب سيناء

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قبل بدء الفصل الدراسي.. إجراءات احترازية بمدارس جنوب سيناء قبل بدء الفصل الدراسي.. إجراءات احترازية بمدارس جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:35 م السبت 13 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تستعد مدارس محافظة جنوب سيناء بكافة الإدارات التعليمية، لبدء وانتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الفصل الدراسي الثاني سينطلق غدًا الأحد على مستوى كافة الإدارات التعليمية، وجميع المدارس أنهت الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب، من أعمال صيانة وتنظيف خزانات المياه، ووضع علامات للتباعد الاجتماعي، وتعقيم وتطهير فصول الدراسة، والطرقات، والسلالم وكافة مناطق التلامس.

وأوضح أن المدارس تسلمت الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، وجاري تسليمها للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم السبت، أنه يجري متابعة كافة المدارس والاطلاع على خطط الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الخاصة بكل مدرسة، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أنه جرى التشديد على توافر المواد المطهرة بالمدارس، وأدوات النظافة، لإجراء أعمال التعقيم بصفة يومية، قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وتعقيم دورات المياه على مدار اليوم، لتوفير بيئة صحية للطالب والمعلم.

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