ضبط كيلو هيروين بحوزة 3 عاطلين في القليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبط مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، اليوم السبت، 3 عاطلين تخصصوا في الاتجار بالمخدرات بالخانكة، وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين.

تعددت البلاغات أمام اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، بتوزيع 3 عاطلين "البودرة والحشيش" على المتعاطين في وضح النهار، بمدينة الخانكة.

بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، جرى ضبط "أ.م. أ" 39 عامًا، عاطل، ومقيم الجبل الأصفر وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 250 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"ع.ر.ع" 26 عامًا، عاطل، ومقيم أبو زعبل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالي 255 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"ع.ع.ه" 34 عامًا، عاطل، ومقيم عرب العيايدة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

حرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.