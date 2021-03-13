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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد الإنشاءات بالمجمع الإسلامي في "موط"

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد الإنشاءات بالمجمع الإسلامي في "موط" بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد الإنشاءات بالمجمع الإسلامي في "موط"

مصراوي Masrawy

01:03 م السبت 13 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مبنى المجمع الإسلامي بمدينة موط، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجميل الميدان الكائن بمحيط المجمع.

وأضاف الزملوط، في بيان اليوم، أن المجمع يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من طابقين تقدم بهم خدمات متعددة لأهالي المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلي ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.

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