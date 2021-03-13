بالصور.. محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس في أول أيام الدراسة

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، عدد ًامن مدارس إدارة العريش التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الطلاب والمعلمين وكافة العاملين فى المدارس .

وشدد أثناء زيارته لمدرسة العريش الثانوية الفندقية على سرعة الانتهاء من الجناح الفندقي وأعمال التطوير بالمدرسة والاستفادة من الإمكانات المتاحة بها.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة في جميع المدارس بمختلف أنحاء المحافظة والمراحل التعليمية باجمالى 625 مدرسة بها نحو 126 ألف طالب وطالبة.

وأشار رضوان، الى أن الدراسة 6 أيام أسبوعيًا، على أن يمنح العاملين فى المدارس يومًا واحدًا راحة استثنائية وفقًا لتوجيهات المحافظ بديلًا عن يوم السبت ، وبشرط ألا تقل نسبة الحضور عن 50% فى كل تخصص من المواد الدراسية، بما لا يخل بنظام وانضباط العمل بالمدرسة .

وأضاف رضوان، أنه تم تقسيم حضور الطلاب بالنسبة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية، فالبنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي يكون الحضور من يوم الأحد إلى الأربعاء أسبوعيًا، وبالنسبة لباقي الصفوف يكون الحضور يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا .