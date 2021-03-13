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المُشدد 10 أعوام لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية

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المُشدد 10 أعوام لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية المُشدد 10 أعوام لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:42 م السبت 13 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم السبت، 5 أشخاص بالسجن المُشدد 10 أعوام لكلٍ منهم؛ لاتهامهم في القضية رقم 7279 جنايات مشتول السوق لسنة 2020، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة دراجة بخارية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بورود بلاغ من محمد عبدالمنعم، 29 عامًا، إمام وخطيب مسجد، يتهم فيه 5 أشخاص، مجهولي الهوية، بترويعه وسرقة دراجته البخارية ومتعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح الناري "فرد خرطوش".

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من "إ.ع.ع" 20 عامًا، و"ع.ا.ت" 20 عامًا، و"ح.م" 22 عامًا، و"إ.ف.ا" 19 عامًا، عمال، وآخر كان برفقتهم، مُقيمين جميعًا بمشتول السوق.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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