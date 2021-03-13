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مصراوي Masrawy

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير ورقمنة «المديريات المالية» يُعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية.

وقال الوزير، خلال افتتاحه مقر المديرية المالية بقنا يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا: " حريصون على تحديث أنماط العمل الحكومي لتتلاءم مع الانتقال إلى مصر الرقمية"، موضحًا أن الميكنة وغيرها من إجراءات تستهدف تحسين بيئة العمل.

فيما أعرب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التي يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية فى التطوير والميكنة؛ لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدًا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذي أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالي.