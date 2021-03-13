بالصور.. حملة لتطعيم الكلاب الضالة بمدينة نويبع

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جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة لتطعيم وتعقيم الكلاب بمدينة نويبع، بالتنسيق مع مجلس مدينة نويبع وجمعيات الرفق بالحيوان، بهدف السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن الحملة تستهدف تطعيم الكلاب ضد داء الكلب، وتعقيمهم، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، بدلًا من قتلها بالسم أو القتل، لتجنب خطورتهم على سكان المدينة،

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري في تصريح لها اليوم السبت، أن الحملة تعمل على تطعيم الكلاب الضالة، وإجراء عمليات إخصاء لها للحد من انتشارها، ويجري وضع علامة مميزة للكلاب التي جرى استهدافها، لوقف الطرق الوحشية للتخلص منها.

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ تجربة تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدن دهب وشرم الشيخ بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان، ومحبي الحيوانات الأليفة، ومجالس المدن.