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تسببت في وفاة مُسن.. النيابة تخلي سبيل طبيبة بيطرية بالشرقية

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تسببت في وفاة مُسن.. النيابة تخلي سبيل طبيبة بيطرية بالشرقية تسببت في وفاة مُسن.. النيابة تخلي سبيل طبيبة بيطرية بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:10 م السبت 13 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح مستأنف أبو حماد بالشرقية، اليوم السبت، إخلاء سبيل طبيبة بيطرية بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتسبب في وفاة مُسن أثناء تنفيذ حكم قضائي بضم حضانة أطفال شقيقتها لجدتهم.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بوفاة "محمود.م.أ.ح" 65 عامًا، موظف بالمعاش، مُقيم بقرية "الشيخ جبيل" بأبو حماد؛ أثناء توجه مأمورية لتنفيذ حكم في القضية رقم 1325 مستأنف بلبيس لسنة 2019، بتسليم وضم حضانة أحفاده الثلاثة إلى جدتهم لوالدتهم، بعد صدور حكم لصالحها عقب وفاة ابنتها، فيما تتراوح أعمار الأطفال ما بين 5 إلى 11 عامًا.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تنفيذ الحكم امتنع الجد عن تسليم الأطفال، فيما حدثت مشادة بين نجله وشقيقة زوجته، وبعدها سقط الجد مغشيًا عليه، وتبين وفاته.

واتهم نجل المتوفي خالة الأطفال، طبيبة بيطرية بالتسبب في وفاة والده، بعد دفعها له وسقوطه أرضًا، فيما جرى ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعى، لبيان وجود شبهة فى الوفاة من عدمه، قبل إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.

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