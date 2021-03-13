قتل مواطن وأصاب شرطي.. ضبط المتهم بإطلاق النيران على قوات الأمن بأسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

ضبطت قوة من مباحث أسوان، بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن قنا، اليوم السبت، متهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة، ما تسبب في مقتل سائق توك توك، وإصابة أمين شرطة.

كان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، بأنه أثناء تفقد قوة من المباحث الحالة الأمنية، فوجئت بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاههم وفر هاربًا، ما أدى لمقتل سائق توك توك تصادف مروره بمكان الواقعة، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق ناري.

وتوصلت التحريات إلى هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامي سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح"، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وأنه يختبئ لدى أحد أقاربه بقوص في قنا .

جرى استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار.

جرى تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.