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حركة تنقلات محدودة بأحياء ومدن محافظة الدقهلية

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حركة تنقلات محدودة بأحياء ومدن محافظة الدقهلية حركة تنقلات محدودة بأحياء ومدن محافظة الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:05 م السبت 13 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، عن حركة تنقلات وتصعيد لعدد من نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة وإلغاء ندب آخرين.

وتضمن القرار رقم 121 لسنة 2021 ندب وائل حامد الدسوقي، من حي شرق المنصورة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، ونجلاء فتحي أحمد محمد، رئيس الوحدة المحلية بصهرجت الصغرى للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وريهام حسن يوسف الحلو، مدير إدارة شباب الخريجين بحي غرب المنصورة للعمل نائبًا لرئيس حي شرق المنصورة.

وشمل القرار ندب أحمد هلال زهري، نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة شربين، ومحمد السعيد عطالله، مدير المتابعة برئاسة مركز ومدينة الجمالية للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وأشرف محمد عبدالواحد من رئاسة مركز ومدينة تمي الأمديد للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة الجمالية .

كما تقرر ندب عبده زكريا علي، نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية للعمل نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، وأحمد عبدالمعتمد أحمد جاد الرب رئيس الوحدة المحلية ببدواي بمركز ومدينة المنصورة للعمل نائبًا لرئيس مركز ومدينة نبروه، و المرسي عبدالعظيم هيكل من نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا.

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