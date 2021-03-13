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"تعليم دمياط": إجراءات احترازية لتأمين طلاب المدارس

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"تعليم دمياط": إجراءات احترازية لتأمين طلاب المدارس "تعليم دمياط": إجراءات احترازية لتأمين طلاب المدارس

مصراوي Masrawy

11:52 ص السبت 13 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

قال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن هناك متابعة دقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، في مدارس المحافظة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، أن هناك تشديدات على أعمال التعقيم، بصفة يومية، ويجري اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين.

وأكد عثمان، أن يجري متابعة توافر المواد المطهرة بالمدارس، وأدوات النظافة وتعقيم دورات المياه، لتوفير بيئة صحية للطالب والمعلم.

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