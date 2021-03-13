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محافظ أسوان ينفي وقف إصدار تراخيص البناء حتى الدور الرابع

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محافظ أسوان ينفي وقف إصدار تراخيص البناء حتى الدور الرابع محافظ أسوان ينفي وقف إصدار تراخيص البناء حتى الدور الرابع

مصراوي Masrawy

11:39 ص السبت 13 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

نفى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، ما تداولته بعض المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول وقف أعمال البناء وإصدار تراخيص البناء.

وقال المحافظ، إن ما جرى تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، خاصة وأن هناك تعليمات مشددة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وأضاف اللواء عطية، أنه جرى إعطاء توجيهات مباشرة لرؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة، باستمرار عمل التراخيص وفقاً للكتاب الدورى رقم 63 الصادر من وزارة التنمية المحلية للمحافظين بضبط منظومة العمران، واستمرار عمل منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع، وأعمال البناء حتى الدور الرابع وفقًا لقرار مجلس المحافظين.

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