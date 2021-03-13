★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، أن 340 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، منذ انطلاق الفعاليات وحتى الآن.



وأوضحت المديرية أنه جرى تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل، لتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة.

ويعقب ذلك الاطمئنان على ضغط دم المواطن ثم تلقي اللقاح، وبعد ذلك يخرج من ممر خاص للخروج فقط.