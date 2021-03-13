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صحة الغربية: 340 من كبار السن تلقوا لقاح

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صحة الغربية: 340 من كبار السن تلقوا لقاح فيروس كورونا صحة الغربية: 340 من كبار السن تلقوا لقاح

مصراوي Masrawy

11:16 ص السبت 13 مارس 2021

الغربية-مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، أن 340 من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على مستوى المحافظة، تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة، منذ انطلاق الفعاليات وحتى الآن.


وأوضحت المديرية أنه جرى تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقى اللقاح، وأن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل، لتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره على الموافقة المستنيرة.

ويعقب ذلك الاطمئنان على ضغط دم المواطن ثم تلقي اللقاح، وبعد ذلك يخرج من ممر خاص للخروج فقط.

كورونا.. لحظة بلحظة

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