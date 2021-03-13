تركيب خطوط مياه بمنطقة الإصلاح لخدمة أهالي القنطرة غرب

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مصراوي Masrawy

كتب- طارق الرفاعي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الانتهاء من مد وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، تمهيدًا لتوصيل الخطوط الفرعية بالخطوط الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى أكثر من 2000 مواطن محروم من المياه.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنه يجري تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبرى، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط على محطة مياه الكيلو 19، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14.