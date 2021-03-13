بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزي

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أسيوطـ محمود عجمي:

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، جولة تفقدية بمستشفي صدفا المركزي للاطمئنان على سير العمل وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الوقائية، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين واستقبال الحالات والتعامل معها.

وتفقد محافظ أسيوط، قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ويضم 18 وحدة غسيل كلوي، منها 5 وحدات جرى تطويرها، كما تفقد محطة معالجة المياه التابعة للوحدة موصيًا بضرورة إجراء الصيانة الدورية لها.

والتقى المحافظ، بالأطباء واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تحتوى على 104 أسرة، وتابع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.