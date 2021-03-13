بالصور.. مدينة بورفؤاد تستقبل وفد سياحي روسي

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

استقبلت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وفدًا اليوم السبت، من دولة روسيا الاتحادية، لتفقد عدد من الأماكن السياحية والتراثية بالمدينة.

وتجول الوفد بشوارع المدينة للتعرف على الأماكن السياحية، ومشاهدة التراث الفرنسي والإنجليزي الفريد، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في مصر، مشيدين بما لمسوه من حسن الضيافة، وجمال المدينة، والتقطوا الصور التذكارية بالمعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، والأماكن السياحية والتاريخية.

وأعرب اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، عن سعادته بزيارة الوفد للمدينة، مشيرًا إلى تمتعها بمقومات سياحية كبيرة، كونها تتميز بالطابع المعماري الفرنسي والشواطئ الرائعة.