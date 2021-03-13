غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بشبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مناطق (أم بيومي- منطي - أرض الحافي- المزرعة)، بحي غرب شبرا الخيمة، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح غدًا الأحد، وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن الانقطاع يأتي نظرًا لأعمال نقل خط طرد صرف صحي بأم بيومي قطر ٧١٠ مم، ضمن أعمال توسعات الطريق الدائري.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وستوفر الشركة سيارات مياه نقيه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع.