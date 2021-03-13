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إغلاق 288 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

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إغلاق 288 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية إغلاق 288 مركزًا للدروس الخصوصية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:47 ص السبت 13 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم السبت، إنه جرى إغلاق 288 مركزًا للدروس الخصوصية بكافة أحياء المدينة، بدءًا من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأشار الدكتور محمد سعد، وكيل الوزارة، إلى استمرار الحملات المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية مع بدء الفصل الدراسي الثاني، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف "سعد"، أن غلق مراكز الدروس الخصوصية يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار المستجد "كوفيد – 19".

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